20 ottobre 2018- 12:31 Manovra: Di Maio, risolvere problema politico, poi accerteremo il resto

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - "Per quanto mi riguarda l'importante è risolvere il problema politico in questo momento, poi accerteremo tutte le cose". Così Luigi Di Maio risponde a chi gli chiede se andrà in Procura per sporgere denuncia o se ha avuto un ripensamento.