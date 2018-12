7 dicembre 2018- 13:26 Manovra: Di Maio, risorse riforme sovrastimate, oggetto dialogo con Ue

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Le risorse le abbiamo già trovate per pensioni di cittadinanza, aumento delle pensioni di invalidità, reddito di cittadinanza, quota 100 per superare la Fornero, Ires al 15%, partite Iva con tassazione solo al 15%. Solo che" queste riforme "potrebbero costare meno dei soldi che abbiamo stanziato" e per questo "oggetto della trattativa con l'Europa". Lo dice, in un 'intervista al tg2, il vicepremier Luigi Di Maio.