24 settembre 2018- 15:39 Manovra: Di Maio, sanzioni pesanti per chi bluffa su reddito cittadinanza

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Per evitare il rischio di furbetti che, pur di percepire il reddito di cittadinanza, lavoreranno in nero "le sanzioni saranno pesantissime", andando così a colpire "chi dichiara il falso". Ad assicurarlo è il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei suoi followers su Instagram."Non ci sarà nessuna pietà - garantisce Di Maio - per chi cerca di fregare lo Stato e gli altri cittadini. In ogni caso i furbi non vanno premiati e infatti a fine settembre nel decreto fiscale verrà previsto il carcere per chi evade".