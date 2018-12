11 dicembre 2018- 10:48 Manovra: Di Maio, se Ue ci chiede di tradire cittadini non lo faremo

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Dall'Europa "non abbiamo ancora proposte ufficiali" sul rapporto deficit/Pil e sugli sforzi necessari per evitare la procedura d'infrazione, "l'unica cosa che posso dire è che se l'Ue ci chiede di tradire i cittadini, noi non lo faremo". Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio in un'intervista all'Adnkronos.