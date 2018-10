19 ottobre 2018- 19:30 Manovra: Di Maio, senza equilibrio sociale non ci può essere quello finanziario

Roma, 19 ott.(AdnKronos) - "Parliamo di mercati, di spread, di equilibri internazionali e di agenzie di rating; si fa finta di non capire che senza un equilibrio sociale non ci può essere un equilibrio finanziario. Con circa 5 milioni di persone sulla soglia della povertà assoluta non può esistere un mercato fiorente, non può generarsi un’Europa giusta e solidale". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in un post su Facebook.