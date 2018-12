11 dicembre 2018- 11:28 Manovra: Di Maio, sindaci potranno investire con procedura semplificata

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "L'effetto degli investimenti" in manovra "sarà amplificato dal fatto che stiamo preparando delle norme per i sindaci, per far spendere i soldi degli investimenti direttamente ai primi cittadini con una procedura semplificata". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. "Noi eroghiamo direttamente i soldi del fondo investimenti ai sindaci, che potranno spenderli in infrastrutture sul territorio: strade, piazze, cavalcavia, ristrutturazioni energetiche, ecc... I sindaci avranno una procedura semplificata rispetto al codice degli appalti" e "questo significa che il Pil crescerà più velocemente".