2 novembre 2018- 12:58 Manovra: Di Maio, stop bugie, reddito cittadinanza parte a marzo

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "Sui giornali scrivono sciocchezze, in legge di bilancio ci sono i soldi per il reddito di cittadinanza e per 'quota 100'. C'è la ciccia, ovvero i soldi per far funzionare le norme" che introdurranno il reddito di cittadinanza e la riforma della Fornero. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in una diretta su Facebook, affermando che "ci sono circa due mesi per perfezionare tutti i dettagli, in modo che il 2019 possa diventare l'anno del cambiamento". Il reddito di cittadinanza, assicura il ministro, parte "tra inizio e fine marzo".