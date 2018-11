2 novembre 2018- 13:29 Manovra: Di Maio, tagli a sgravi petrolieri, più fondi a scuola e ricerca

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "Nei prossimi due mesi", ovvero nell'iter della manovra in Parlamento, "dovremo dare più soldi a scuola, università e ricerca", "tagliando un po' le detrazioni e gli sgravi fiscali ai petrolieri. Tagliamo da dove si inquina e mettiamo dove serve, per la formazione dei ragazzi e anche per gli stipendi degli insegnanti". Così il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook.