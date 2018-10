23 ottobre 2018- 20:25 Manovra: Di Maio, tagli a vari 'Air Force Renzi', miliardi di sprechi

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Nella legge di bilancio c'è il team 'mani di forbice' che taglierà i vari Air Force Renzi che sono allocati nel bilancio dello Stato: sprechi e sprechi che vanno tagliati. Poca roba? Non è poca roba, ci sono miliardi di euro da togliere di mezzo al di là dell'Air Force Renzi che andava tolto di mezzo perchè quel signore non lo prendeva finchè non gli facevano la doccia presidenziale e lo ha lasciato in un hangar a farlo pagare dagli italiani". Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì su La7.