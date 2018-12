11 dicembre 2018- 10:59 Manovra: Di Maio, tenere fede a promesse per evitare rabbia come in Francia

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Quello che abbiamo visto è che il paladino dell'europeismo, Macron, ha dovuto fare marcia indietro rispetto al popolo che si è arrabbiato. Io spero che in Italia non si arrivi mai a quel che abbiamo visto in Francia, ma questo dipende solo da noi, a quanto terremo fede alle promesse, a quel che abbiamo detto". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, in un'intervista all'Adnkronos.