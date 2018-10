20 ottobre 2018- 12:28 **Manovra: Di Maio, testo dl invariato ma via scudo fiscale e condono tombale**

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - Cambierete tutto il decreto fiscale? "No, no. Per me la pace fiscale era nel contratto di governo, l'unica cosa che non era nel contratto era questa cosa del comma 9 dell'articolo 9 e la questione dell'estero". Così Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi. A chi gli chiede se verranno dunque cancellate le due righe contestate sul dl fiscale -ovvero condono tombale e scudo fiscale- e non altro? "Questa è la nostra richiesta", replica deciso Di Maio.