11 dicembre 2018- 11:12 Manovra: Di Maio, una marea di soldi da dismissioni immobili

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Contiamo di tirare su un mare di soldi dalle dismissioni degli immobili: c'è un piano ambizioso e realistico. Stiamo facendo una prima ricognizione", visto che il governo intende mettere in vendita "non i gioielli di famiglia, ma i patrimoni secondari che non servono allo Stato". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos il vicepremier e ministro Luigi Di Maio.