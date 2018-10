20 ottobre 2018- 12:08 Manovra: Di Maio, via condono evasori e con Lega amici ritrovati, ripartiamo

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - "Ora smettiamola. Io propongo di andare in Cdm, togliamo di mezzo il condono per gli evasori, lasciamo la pace fiscale come scritta nel contratto per aiutare le persone nelle grinfie di Equitalia e poi si va avanti. Siamo una testuggine come governo, mi fa piacere che la Lega non voglia il condono: questo li rende degli amici ritrovati e ripartiamo". Così Luigi Di Maio, parlando ai cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi.