24 settembre 2018- 15:46 Manovra: Di Maio, working poor in aumento, arriva reddito cittadinanza

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Il reddito di cittadinanza sarà previsto "anche per i giovani che non ne hanno mai trovato uno" di lavoro "e per quelli che pur lavorando guadagnano meno della soglia di povertà. Sembra assurdo ma questi ultimi, i cosiddetti working poor, purtroppo sono sempre di più". A sottolinearlo è il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei suoi followers su Instagram.