20 ottobre 2018- 17:58 **Manovra: Di Maio-Salvini, tetto annuo su 100mila euro imponibile**

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - La dichiarazione integrativa varrà "solo su base annua, sui 100mila euro di imponibile. Non per singola imposta", dunque non verrà consentito di cumulare lo 'sconto'. Lo precisano Luigi Di Maio e Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a Palazzo Chigi.