12 ottobre 2018- 20:49 Manovra: Di Stefano, non dobbiamo ascoltare Juncker ma aiutare cittadini

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Non capisco perché dobbiamo assecondare i dettami di Juncker, non eletto da nessuno e rappresentante del Lussemburgo -che è un paradiso fiscale- o se dobbiamo aiutare i cittadini che sono in difficoltà. Come i 6 milioni e mezzo di persone a cui diamo un reddito di dignità, dandogli la possibilità di reintegrarsi nel mondo del lavoro". Lo ha affermato Manlio Di Stefano, di M5S, sottosegretario agli Esteri, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro. "Abbiamo delle priorità chiare: mettiamo 15 miliardi in investimenti -ha spiegato- per far crescere l’economia nel Paese e sbloccare le infrastrutture. Noi dobbiamo dare a questo Paese una scossa".