9 ottobre 2018- 19:09 **Manovra: dl fiscale non è pronto, M5S chiede rinvio in cdm a lunedì**

Roma, 9 ott.(AdnKronos) - Potrebbe slittare a lunedì prossimo il Consiglio dei ministri con il dl fiscale collegato alla manovra all'ordine del giorno. Il decreto, infatti, a quanto apprende l'Adnkronos non sarebbe pronto: mancherebbero all'appello una serie di norme per velocizzare i tempi della sanità e introdurre il meccanismo per risarcire i cosiddetti truffati dalle banche.