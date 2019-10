22 ottobre 2019- 11:22 Manovra: domani presidio sindacati al Mef, 'valorizzare lavoratori agenzie fiscali' (2)

(Adnkronos) - Lavoratori inoltre che, proseguono i sindacati, "subiscono attacchi offensivi e scorretti solo perché svolgono con impegno e professionalità la missione strategica per eccellenza per gli interessi del sistema Paese e per garantire equità sociale e sviluppo economico". Per queste ragioni, aggiungono Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Confsal Unsa e Flp, "se il Governo vuole mettere in campo norme antielusive 'mai viste prima', anche i lavoratori che le dovranno applicare hanno bisogno di soluzioni contrattuali e normative 'mai viste prima'". Questioni che i sindacati hanno sottoposto al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, "senza registrare alcun riscontro", e che domani rilanceranno nel corso del presidio al Mef.