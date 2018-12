15 dicembre 2018- 12:08 Manovra: D'Uva, non so se Giorgetti era serio o scherzava

Roma, 15 dic. (AdnKronos) - Quanto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ieri ha parlato del reddito di cittadinanza, "bisogna capire se era serio o se stesse scherzando. Stento a credere che la Lega possa dividere l'Italia in un'Italia che piace e in un'Italia che non piace, a noi del Movimento 5 stelle piace tutta l'Italia". Lo ha affermato il capogruppo M5S alla Camera, Francesco D'Uva, ospite de 'L'Intervista di Maria Latella su Sky Tg 24. "Sarebbe abbastanza grave -ha aggiunto- l'idea che ci sia un'Italia bella e un'Italia brutta, l'Italia del Nord e l'Italia del Sud, l'Italia dei ricchi e l'Italia dei poveri, per noi non è così: l'Italia è unica, ci piace tutta e va aiutata tutta. Ci saranno i controlli dello Stato per impedire che ci siano i furbetti".