15 dicembre 2018- 12:25 Manovra: D'Uva, taglio 'quota 100' perché non la chiederanno tutti

Roma, 15 dic. (AdnKronos) - "Si stima che della platea degli aventi diritto non saranno tutti a chiedere quota 100. Questo è semplicemente il taglio, perché noi l'avevamo prevista per tutti ma non sarà per tutti". Lo ha spiegato il capogruppo M5S alla Camera, Francesco D'Uva, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24.