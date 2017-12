MANOVRA: EMENDAMENTO PD, STOP A GIORNALISTI CO.CO.CO

12 dicembre 2017- 18:36

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Stop ai giornalisti co.co.co. E' quanto prevede un emendamento del Pd alla manovra di bilancio 2018, che ha superato il primo esame dell'ammissibilità. La proposta di modifica, a prima firma Walter Verini, modifica l'attuale normativa che, a partire dal primo gennaio del 2016, consente di utilizzare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ''ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro''. Con la proposta di modifica vengono escluse le collaborazioni giornalistiche, che, ''dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre al 30 giugno 2018''.