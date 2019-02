16 febbraio 2019- 20:16 **Manovra: emendamento su pensioni ex sindacalisti verrà ripresentato**

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - L'emendamento al cosiddetto decretone per il taglio alle pensioni degli ex sindacalisti verrà ripresentato in Aula al Senato o quando il provvedimento approderà alla Camera. Lo si apprende da fonti di governo.