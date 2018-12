29 dicembre 2018- 17:35 Manovra: +Europa, no a fiducia e domani non partecipa a voto finale

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - I deputati di +Europa alla Camera voteranno no alla fiducia e domani non parteciperanno al voto finale per protesta contro la manovra e contro la compressione dei tempi che ha impedito l'esame del testo. Lo ha annunciato il deputato Alessandro Fusacchia durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia.