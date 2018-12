16 dicembre 2018- 16:30 Manovra: Fedeli, a rischio dibattito in aula

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "Dopo mesi di annunci, minacce e promesse, il governo giallo-verde non è ancora in grado di presentarsi in Aula con la legge di bilancio". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Fedeli."Dopo la bocciatura dell'Ue e la retromarcia sul deficit dei giorni scorsi - prosegue Fedeli - bisogna infatti ricominciare da capo. Più che ‘manovra del cambiamento’ siamo di fronte al ‘cambiamento della manovra’ che peraltro, nel merito, non c’è mai stata. Come infatti denunciamo da sempre, dietro i titoli acchiappavoti, reddito di cittadinanza e quota 100 erano e restano scatole vuote". "Adesso il rischio concreto è che il Parlamento non riesca nemmeno a discutere i provvedimenti che, tra l’altro, ancora non conosciamo. Un grave vulnus per la democrazia e un danno enorme per il Paese. Per colpa dell’irresponsabilità di questo governo, l’Italia ha perso tempo, soldi, credibilità, investimenti, posti di lavoro. Un dramma per famiglie, lavoratori, imprese che Lega e M5S, con arroganza, superficialità, incompetenza, continuano a ignorare”.