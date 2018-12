29 dicembre 2018- 21:58 Manovra: Fi a Lega, nostra bussola è programma centrodestra

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Surreale è la volontà della Lega di aumentare le tasse, tagliare le pensioni, colpire il volontariato e ridurre gli investimenti. Noi stiamo orgogliosamente dalla parte degli italiani e manteniamo gli impegni che avevamo preso in campagna elettorale. Ricordiamo agli amici della Lega che esiste qualcosa di molto più importante del loro ‘contratto di governo’, è il contratto che tutto il centrodestra ha stipulato con il popolo italiano. Forse lo hanno dimenticato. Noi no. È e sarà sempre la nostra bussola”. Lo dichiarano in una nota congiunta, le presidenti dei gruppi parlamentari di Forza Italia, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini.