4 dicembre 2018- 13:21 Manovra: Fi, testo è solo bozza, governo venga a spiegare in commissione

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - La manovra che si discute in commissione Bilancio della Camera, "con ritardi dovuti alle difficoltà del governo, è di fatto solo una bozza di massima". Per questo i deputati di Forza Italia in Bilancio Francesco Cannizzaro, Mauro D’Attis e Maurizio D’Ettore, chiedono al governo di "venire a spiegare in commissione".“Dopo la seconda riformulazione degli emendamenti da parte del governo, in commissione stiamo aspettando la terza riformulazione - rimarcano gli azzurri - Stanotte siamo riusciti a discutere dell'art. 38 sul Fondo ristoro risparmiatori, ed abbiamo eliminato, con decisione unanime, la norma che impediva agli ‘azzerati’ di agire anche per l'integrale risarcimento del danno subito. Appare comunque evidente che la manovra 2019 sarà ancora modificata al Senato, e che il testo, seppur lentamente emendato alla Camera, non è definitivo". "Gli stessi obiettivi della legge di bilancio saranno profondamente modificati, come abbiamo sostenuto da giorni non potendosi mantenere gli indirizzi inizialmente annunciati anche in considerazione della interlocuzione con l'Europa". Il gruppo di Forza Italia "continua a lavorare, con una presenza assidua in Commissione, per rendere efficace e giusta per il Paese questa manovra”.