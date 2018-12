19 dicembre 2018- 12:49 Manovra: Fico, bene accordo con Ue e sì a politiche sociali (2)

(AdnKronos) - "Noi come Italia -ha affermato Fico- abbiamo il dovere di fare la nostra manovra, ma agiamo in un meccanismo europeo, abbiamo sottoscritto delle regole ed è bene confrontarci. Da questo dialogo può esserci un bel messaggio, in cui si dice che le politiche anche sociali vanno fatte e non bisogna spaventarsi per qualche numero. Ci sono dei periodi in cui i Paesi hanno bisogno di fare tipologie di manovre differenti"."L'Europa -ha poi detto il presidente della Camera- è in un momento di forte cambiamento e chi non lo vede vuol dire che vuol fare il male dell'Europa, chi non vede che c'è un momento di difficoltà fa il male del'Europa, il male di se stesso, chi non gestisce le trasformazioni le subisce".