19 gennaio 2019- 19:13 Manovra: figlia Almirante, 'giù le mani da mio padre e Msi per reddito'

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - "Il Movimento 5 stelle e Luigi Di Maio non possono assolutamente utilizzare il nome e il riferimento al Movimento sociale italiano e ad Almirante per mero tornaconto politico, anche perchè proprio i 5 stelle hanno negato una piazza a mio padre, Giorgio, a Roma. Non possono appropriarsi di un pezzo della storia d'Italia solo quando fa loro comodo". Lo dice all'Adnkronos Giuliana de Medici, figlia di Giorgio Almirante.