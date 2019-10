31 ottobre 2019- 21:22 Manovra: Fimaa, bene stop aumento imposte ipocatastali su trasferimenti tra privati

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Dopo aver lasciato la cedolare secca sulle locazioni a canone concordato al 10%, anche questa retromarcia in extremis del Governo non potrebbe che farci piacere". Così Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia dopo che ieri dopo il vertice di maggioranza è emerso che non triplicherà da 50 a 150 euro l’importo delle imposte ipocatastali per i trasferimenti di immobili (tra privati) soggetti a imposta di registro, che era stato enunciato nel Documento programmatico di bilancio. "Il settore immobiliare è già gravato da un eccessivo carico fiscale, che va semmai ridotto e riordinato per consentire al comparto di ritornare ad essere locomotiva per la crescita economica del Paese", sottolinea Taverna.