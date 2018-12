27 dicembre 2018- 20:32 Manovra: Fontana, bene Salvini su Ires Terzo Settore

Milano, 27 dic. (AdnKronos) - "Ringrazio Matteo Salvini per la posizione assunta sull'imposta 'Ires', che condivido e sottoscrivo. Giusto aiutare chi, nel volontariato e nell'associazionismo, fa del bene e agisce con trasparenza. Stop, invece, a chi utilizza onlus o organizzazioni di vario genere con il solo scopo di raggiungere obiettivi che di 'sostegno sociale' non hanno proprio nulla". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo nel dibattito attorno all'Ires. "In Lombardia - dice ancora - ci sono molte realtà che lavorano con serietà per dare una mano a chi ha bisogno. Bene, stiano tranquille, perché potranno continuare a contare sul supporto di Regione Lombardia e del Governo".