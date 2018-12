29 dicembre 2018- 19:30 Manovra: Fontana, gilet azzurri contro pressione fiscale

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - “E’ l’ora dei ‘gilet azzurri’. Contro l’aumento della pressione fiscale, in Italia nascono i ‘gilet azzurri’, che con pacifica fermezza, a partire dal Parlamento con i deputati di Forza Italia, manifesteranno capillarmente per tutto il territorio nazionale contro l’incremento delle tasse sancito dalla Manovra 2019". Lo dichiara Gregorio Fontana, responsabile organizzazione Fi."I ‘gilet azzurri’ nelle prossime settimane scenderanno in piazza contro le politiche sociali ed economiche di un Governo avventurista, che si sta sempre più rivelando pericoloso anche per il normale svolgimento della vita democratica italiana”.