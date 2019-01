8 gennaio 2019- 21:32 Manovra: Fontana, 'senza sostegno a disabili no a decreto su reddito'

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Nella bozza di decreto sul reddito e pensioni di cittadinanza presentata alla riunione di preconsiglio di questo pomeriggio non sono previsti interventi diretti per l'innalzamento delle pensioni di inabilità né adeguati aiuti alle famiglie con disabili e numerose. Senza risposte concrete alle richieste del mondo della disabilità e delle famiglie questa bozza non avrà il nostro supporto". Lo afferma il ministro per la Famiglia e la disabilità Lorenzo Fontana, esponente della Lega.