12 dicembre 2018- 13:46 Manovra: fonti Chigi, condizioni Ue impossibili, difficile evitare infrazione

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Grande preoccupazione", nonostante da Palazzo Chigi, a Cdm in corso, sia stata fatta trapelare la voce di un clima di grande ottimismo in vista del vertice -decisivo- tra Giuseppe Conte e Jean Claude Juncker. In realtà, spiegano uomini vicini al premier Giuseppe Conte, "è durissima evitare l'infrazione". I saldi della manovra, in queste ore messi nero su bianco, sono cambiati, ma "non al punto di accontentare le richieste dell'Europa, che vorrebbero scendessimo sull'1,8%". Per il governo giallo verde si tratta di una richiesta "impossibile" da accettare.