13 dicembre 2018- 11:53 Manovra: fonti Chigi, Conte lavora a negoziato, fiducia per proposta Italia

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Il presidente Giuseppe Conte è concentrato sul negoziato. Quello che filtra è fiducia e orgoglio per la proposta fatta, che pure in una responsabile riduzione del rapporto deficit/Pil lascia invariati redditi di cittadinanza e quota 100, coerentemente con quanto sempre promesso. Questa è la strada intrapresa e che si continuerà a percorrere". E' quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, precisando che da parte del premier non c'è stato nessun commento alle parole di Pierre Moscovici.