13 dicembre 2018- 15:20 Manovra: fonti Chigi, reddito cittadinanza per 5 mln, platea e cifre invariate

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Nessuna riduzione della platea. Nessuna riduzione delle cifre. Dal punto di vista del decreto, sul reddito di cittadinanza non c’è stata nessuna variazione. C è stato solo un aggiustamento tecnico/statistico". Lo precisano fonti di Palazzo Chigi all'indomani della proposta italiana di deficit al 2,04 a Bruxelles per evitare la procedura di infrazione. "La platea ad averne diritto resta sopra i 5 milioni di individui - viene puntualizzato - Semplicemente nella valutazione tecnica della platea si è inserito un aggiustamento del 10% dovuto a un fattore statistico. Se sono 100 ad averne diritto, non significa che siano poi effettivamente tutti e 100 a fare concretamente la domanda". Un esempio arriva dal reddito di inclusione introdotto dal precedente governo: "la percentuale di chi ha fatto realmente richiesta era molto più bassa di chi ne aveva diritto", viene fatto notare.Con i 9 miliardi inizialmente stanziati per realizzare il reddito di cittadinanza "ci siamo tenuti molto larghi. Con una verifica tecnica più dettagliata - viene infine spiegato - è stato inserito un aggiustamento tecnico/statistico".