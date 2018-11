26 novembre 2018- 19:28 Manovra: fonti governo, ipotesi ritocco a decimali ma saldi invariati

Roma, 26 nov. (AdnKronos) - Ritocco ai decimali sì, spostando il rapporto deficit/Pil da quel 2,4% così inviso a Bruxelles, ma non ai saldi della manovra. Che, stando a quanto riferito da fonti di governo all'Adnkronos, resta ferma a 37 miliardi. Su questa strada intende attualmente muoversi il governo giallo verde nella complessa trattativa con l'Europa per evitare di incorrere nella procedura di infrazione. Per non scendere sotto i 37 miliardi -lo 0,2% concesso a Bruxelles si tradurrebbe in ben 3 miliardi in meno- si lavora per rimodulare le voci di spesa e mantenere dunque i saldi invariati. Spostando, ad esempio, le 'poste' sulle infrastrutture, a partire dalle spese per il dissesto idrogeologico che non andrebbero a gravare nel rapporto deficit/Pil.Nel vertice di questa sera a palazzo Chigi, spiegano fonti di governo, si farà il punto sugli emendamenti alla manovra presentati dalla maggioranza e sulle eventuali modifiche che il governo vorrà proporre in sede parlamentare.