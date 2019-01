8 gennaio 2019- 20:30 Manovra: fonti Lega, senza soldi per disabili e famiglie no a reddito

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Se non ci sono davvero soldi per disabili e famiglie la Lega non voterà il decreto sul reddito di cittadinanza. E' rilevano fonti del Carroccio.