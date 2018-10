20 ottobre 2018- 17:17 Manovra: fonti M5S, accordo in Cdm, via condono tombale e scudo fiscale

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - Accordo in Cdm sulla querelle sorta sul dl fiscale. E' quanto filtra all'Adnkronos dal Consiglio dei ministri ancora in corso. Stando ad autorevoli fonti di governo M5S, sarebbe stato raggiunto l'accordo per far passare il decreto fiscale senza condono penale e senza scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero. Ci si impegna inoltre, spiegano le stesso fonti, a rafforzare in sede parlamentare il saldo e stralcio per le persone in difficoltà.