18 ottobre 2018- 18:16 **Manovra: fonti M5S, da Colle dubbi su condono penale**

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Lo stop allo scudo penale, chiesto a gran voce dal M5S, secondo fonti di governo pentastellate avrebbe avuto nella giornata di ieri anche l'avallo del Quirinale. Il Colle più alto, stando alle ricostruzioni di qualificate fonti di governo all'Adnkronos, avrebbe fatto cogliere la sua perplessità rispetto a norme che nel decreto in questione -ormai al centro di un vero e proprio braccio di ferro tra M5S e Lega- vengono estese anche ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio, ammettendo la non punibilità rispetto a dichiarazioni infedeli. In pratica uno stop a ogni tipo di depenalizzazione.