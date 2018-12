1 dicembre 2018- 15:29 **Manovra: fonti P.Chigi, reddito non scende a 500 euro, resta a 780**

Roma, 1 dic. (AdnKronos) - Una "fake news. Non c'è mai, mai, mai stata neanche per un secondo l'ipotesi " di far "scendere" il reddito di cittadinanza "a 500 euro. Sempre a 780". E' quanto rilevano fonti di Palazzo Chigi.