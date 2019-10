14 ottobre 2019- 17:50 Manovra: Fornaro, 'lotta a evasione sia priorità per tutti i partiti'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "La notizia che 110 miliardi di euro di evasione fiscale e contributiva, ogni anno, sono sottratti alle casse dello Stato, dovrebbe stare in prima pagina dei giornali e nei titoli dei tg e invece è relegata tra le notizie meno importanti. Eppure quante misure per la lotta alle diseguaglianze e per la crescita potrebbero essere finanziate con queste tasse evase". lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera."L’obiettivo del governo di recuperare il prossimo anno 7 miliardi dall’evasione fiscale -aggiunge- dovrebbe essere condiviso anche dalle opposizioni, mentre la destra, da Forza Italia alla Lega, quando si parla di attaccare frontalmente gli evasori si chiude a riccio per paura di scontentare qualche elettore. La lotta all’evasione, deve diventare, invece, una priorità non soltanto del governo, ma di tutti i cittadini, professionisti e imprenditori onesti, perché chi evade ci sta rubando un pezzo di futuro".