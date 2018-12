29 dicembre 2018- 17:35 Manovra: Fornaro (Mdp), voteremo no con Costituzione in mano

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - I deputati di Mdp voteranno no alla fiducia sulla manovra con la Costituzione in mano. Lo ha annunciato durante le dichiarazioni di voto in aula alla Camera il capogruppo Federico Fornaro.