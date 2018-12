5 dicembre 2018- 15:50 **Manovra: Fraccaro, ipotesi fiducia domani per ok entro Natale**

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Il timing è questo: alle 8 di stasera inizia la discussione generale, almeno 6 ore di interventi previsti, poi tempi per relatore e governo a quel punto si ipotizza apposizione della fiducia domani". Lo ha detto il ministro dei rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, sulla manovra. Voto sulla fiducia, se verrà messa domani, sarà "nella giornata di venerdì". Il voto finale sabato 8 dicembre? "Questo dipende dal comportamento dell'opposizione". "Noi siamo quelli che hanno messo meno voti di fiducia di tutti ma, in questo caso, c'è una questione di tempistica. La manovra va approvata entro Natale. Ma ci sarà tutto il tempo per dibattere, non faremo come il precedente governo che per imporre la sua volontà applicò la tagliola", conclude.