5 dicembre 2018- 16:07 Manovra: Fraccaro, no modifiche su reddito cittadinanza e quota 100

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "A me non risulta nessuna modifica del reddito di cittadinanza e quota 100. Anzi abbiamo sempre detto che il confronto si basa sul rispetto degli italiani e italiani si aspettano reddito di cittadinanza e quota 100". Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, parlando con i cronisti alla Camera. E come si fa ad abbassare il rapporto deficit/Pil? "Lo vedrete nei prossimi giorni. Prima del consiglio europeo" del 13-14 dicembre "ci sarà un'informativa del presidente Conte e lì indicherà l'orientamento del governo. Sarà l'aula a dare l'indicazione al governo da portare a Bruxelles". Le modifiche alla manovra vanno fatte entro il 19 dicembre, quando l'Ue potrebbe decidere su procedura d'infrazione o meno? "E' inutile fare adesso delle ipotesi che sono al vaglio di un confronto che si sta svolgendo tra Roma e Bruxelles".