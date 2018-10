18 ottobre 2018- 15:35 Manovra: Fratoianni, altro che onestà M5S

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere , dato che stiamo parlando di una cosa maledettamente seria. Quello che è accaduto è incredibile e anche molto grave. Il vicepremier Di Maio e gli esponenti del M5S improvvisamente scoprono di aver approvato un maxi condono, che ancora una volta favorisce i troppo furbi se non di peggio, in un Paese dove gli evasori hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo. Altro che manina o manona, la verità è che alla prima occasione utile il Movimento 5 Stelle fa un inversione ad U rispetto alle promesse fatte, altro che onestà onestà..." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e uguali, parlando con i cronisti a Montecitorio.