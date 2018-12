16 dicembre 2018- 16:51 Manovra: Fratoianni, duello Lega-M5S su testa italiani

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "Il sottosegretario leghista di Palazzo Chigi, Giorgetti, demolisce il reddito di cittadinanza e dice che lo vuole quell’Italia che a loro non piace, facendo esplicito riferimento al Sud e ai meridionali: è il vecchio vizio della Lega Nord che ritorna. Il vicepremier Di Maio gli risponde che a loro l’Italia piace tutta, da Palermo ad Aosta. E gli italiani assistono a questo balletto bellicoso mentre nessuno dei contendenti continua a dire un paio di cose chiare sulla manovra economica". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali."Non dicono innanzitutto - prosegue il leader di SI - che la versione di reddito che proporrà il governo non ha quasi per nulla a che fare con il reddito di base vero e proprio, di cui ci sarebbe un disperato bisogno, ma piuttosto con una estensione persino peggiorativa del Reddito di inclusione partorito dai governi Renzi-Gentiloni. Sono davvero curioso di vedere gli effetti che produrrà...""Inoltre, andrebbe detto chiaro e tondo che il viceré leghista a Palazzo Chigi Giorgetti ripropone ancora una volta l'insopportabile cliché del Meridione assistito e del lavoro nero, ma mai nulla dice sulle enormi sacche di evasione ed elusione fiscale dei ricchi, che si mangiano l’Italia da anni e che continuano a farlo ancora ora - conclude Fratoianni - sotto l’egida del loro governo. È una questione di basi sociali ed elettorali di riferimento... Chiaro, no?"