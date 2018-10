29 ottobre 2018- 13:20 Manovra: Fratoianni, solo chiacchiere, testo ancora non c'è

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - "Sono passate settimane dagli annunci e dal Consiglio dei ministri, ma non abbiamo ancora un testo disponibile in Parlamento per fare ogni tipo di valutazione compiuta sulla manovra, nonostante la legge preveda come termine ultimo il 20 ottobre". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali."Ciò che sappiamo viene fuori solamente dalle indiscrezioni della stampa e oggi arrivano alla nostra conoscenza due cose che se confermate sarebbero due carognate vere - prosegue il leader di SI - la prima è il taglio delle pensioni (500 euro al mese, mica miliardi) agli ebrei vittime di persecuzioni durante il fascismo e ai perseguitati per motivi politici (cosa poco fa smentita da alcuni esponenti del governo). La seconda è la sterilizzazione di quota 100: cioè in pensione ci vai, ma rinunciando a 5 anni di contributi e vietando la possibilità di continuare a svolgere lavoro per cumulare ciò che perdi. Sarebbe l’ennesima presa per i fondelli per i lavoratori"."Vorremo vedere le carte, cari signori del governo, conclude Fratoianni - è un fatto di trasparenza, di correttezza, di coerenza, di rispetto e di agibilità politica", conclude.