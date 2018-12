27 dicembre 2018- 19:42 Manovra: Fugatti, bene impegno governo su Ires agevolata no profit

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "Sono felice di apprendere che il Governo ha promesso di modificare la norma Ires per il volontariato nel primo provvedimento utile a gennaio". Così in una nota il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti.Le associazioni di volontariato, aggiunge, "sono indispensabili per la nostra comunità sia per il valore sociale che rappresentano, ma anche per il sostegno determinante nell’accrescere il benessere della collettività". "Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e nella manovra approvata in senato è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli. Sono convinto quindi che il governo tutelerà le associazioni che utilizzano i loro fondi solo a scopi sociali. Le iniziative di solidarietà degli enti non profit rappresentano uno strumento essenziale per un'efficace politica di inclusione sociale", conclude Fugatti.