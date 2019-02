7 febbraio 2019- 07:33 Manovra: Furlan, è ora di svegliarsi, Governo torni a realtà

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Il Governo parla di un 2019 meraviglioso ma non è così. Bisogna svegliarsi, tornare con i piedi nella realtà". Ad affermarlo la segretaria generale della Cisl, Anna Maria Furlan, spiegando, in un'intervista a Rai Uno Mattina, le ragioni che porteranno "migliaia di lavoratori, pensionati e giovani" in Piazza San Giovanni dopodomani a Roma per la manifestazione indetta da Cgil, Cisl, e Uil. "Bisogna cambiare la linea di politica economica del Governo riportando l'attenzione sulla tastiera della crescita a cominciare dagli investimenti pubblici in infrastrutture, innovazione e ricerca", sottolinea Furlan.