21 novembre 2018- 15:18 Manovra: Furlan, procedura infrazione Ue grave e preoccupante, aprire confronto

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "E' un fatto molto grave e preoccupante. Il Governo Conte non può continuare a far orecchie da mercante dopo che la Ue ha rigettato oggi definitivamente il documento programmatico di bilancio del governo per il 2019 in considerazione della violazione particolarmente significativa delle regole di bilancio". Così il leader della Cisl, Annamaria Furlan, a margine del Consiglio generale del sindacato in Friuli Venezia Giulia in corso all'Area di Ricerca di Trieste, commentando la notizia della bocciatura della manovra da parte della Ue.La produzione industriale, rileva, "è in calo, le stime del pil per il prossimo anno sono negative, lo spread è ormai oltre i 300 punti, ora è partita anche la procedura di infrazione della Ue: quanto bisogna aspettare ancora prima che il Governo Conte si convinca che è arrivato il momento di correggere la manovra economica aprendo un confronto anche con le parti sociali"?, si chiede la leader della Cisl."Noi abbiamo la nostra piattaforma unitaria, con proposte responsabili che rappresentano le istanze di milioni di lavoratrici e lavoratori. Il Presidente del Consiglio Conte farebbe bene ora ad aprire un dialogo chiaro non solo con le istituzioni europee, ma anche con il sindacato se vogliamo salvare il paese da una grave crisi finanziaria che avrebbe ripercussioni terribili per la vita di milioni di italiani", conclude il leader della Cisl.